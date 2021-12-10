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Bruno Duarte exalta confiança no Vitória de Guimarães em jogo com direito a gol e assistência do atacante

Brasileiro ressaltou a importância de poder ajudar a equipe ao longo da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 19:03

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 19:03

O atacante Bruno Duarte foi o nome do triunfo do Vitória de Guimarães por 2 a 1 sobre o Paços de Ferreira, na última rodada da Liga Portugal. O atacante marcou um gol e anotou uma assistência na virada da sua equipe. Premiado como melhor jogador em campo, o brasileiro destacou atuação e valorizou espírito do grupo na partida.
- Feliz em poder ajudar a equipe com um gol e uma assistência e ainda mais que saímos com um resultado importante. Acreditamos até o final, sabíamos que poderíamos virar o placar e sair com uma vitória e foi o que fizemos. Então é um jogo que traz muita confiança para todo o grupo - disse, completando:
- É importante fazer gols, estar ajudando a equipe, jogando as partidas. Me sinto muito bem dentro da temporada, confiante e evoluindo cada dia mais. E espero manter o bom rendimento junto com meus companheiros para buscarmos nossos objetivos.
Com seis gols e uma assistência nesta temporada, Bruno Duarte já dobrou o número de tentos da última época. E, após resultado positivo, o atacante quer novo triunfo contra o Tondela, jogo que será disputado neste sábado, às 15h.- Agora temos uma partida em nossa casa e vamos em busca de mais um resultado positivo. Será mais um jogo difícil, disputado, mas vamos nos preparar da melhor maneira possível para fazer um grande jogo e buscar mais uma vitória - encerrou.
Crédito: Foto:OficialVitóriaSC

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