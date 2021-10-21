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Bruno Becker deixa de ser o Vice-Presidente Jurídico do Náutico

Iniciativa de abrir mão da função partiu do próprio Bruno que apontou divergências com o restante da diretoria sobre apoio nas próximas eleições...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 16:32

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 16:32

Crédito: Bruno havia chegado ao clube em 2019 (Reprodução/Twitter
Em decisão surpreendente, o até então Vice-Presidente Jurídico do Náutico, Bruno Becker, informou em sua rede social nesta quinta-feira (21) que deixou o cargo máximo da área jurídica do Timbu. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa postagem, o ocupante da figura jurídica máxima do Timbu desde o fim de 2019 se limitou a fazer diversos agradecimentos e exaltar o caráter de aprendizado que adquiriu ao longo do período.
- Hoje encerra-se meu ciclo na Vice-Presidência Jurídica do Náutico, função que muito me honra ter exercido. O sentimento de dever cumprido só não é maior que o desafio e o aprendizado durante esses últimos 22 meses. Agradeço ao Presidente Edno pela confiança e em nome de quem agradeço a todo o corpo diretivo, atletas, comissão técnica e funcionários do Clube. Agradeço também ao Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Alexandre Carneiro, pela indicação e a quem tive a honra de suceder e em nome de quem agradeço a todos os Conselheiros. Agradeço a toda a equipe do departamento jurídico pela dedicação diária, os verdadeiros responsáveis pelo sucesso do departamento.Por fim, agradeço aos sócios e a torcida do Clube Náutico Capibaribe - comunicou.
Entretanto, durante entrevista dada para a 'Rádio Jornal', Bruno Becker afirmou categoricamente que sua decisão foi baseada em clara discordância com os procedimentos tomados pela atual gestão para escolher o candidato apoiado na próxima eleição presidencial, programada para o dia 6 de dezembro.
O principal motivo que teria desagradado Bruno para tal decisão foi o caráter monocrático da decisão, sem a abertura de espaço para avaliar a escolha de maneira colegiada entre os diversos integrantes da gestão do atual mandatário, Edno Melo.

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