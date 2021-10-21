Bruno Becker deixa de ser o Vice-Presidente Jurídico do Náutico

Crédito: Bruno havia chegado ao clube em 2019 (Reprodução/Twitter

Em decisão surpreendente, o até então Vice-Presidente Jurídico do Náutico, Bruno Becker, informou em sua rede social nesta quinta-feira (21) que deixou o cargo máximo da área jurídica do Timbu. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa postagem, o ocupante da figura jurídica máxima do Timbu desde o fim de 2019 se limitou a fazer diversos agradecimentos e exaltar o caráter de aprendizado que adquiriu ao longo do período.

- Hoje encerra-se meu ciclo na Vice-Presidência Jurídica do Náutico, função que muito me honra ter exercido. O sentimento de dever cumprido só não é maior que o desafio e o aprendizado durante esses últimos 22 meses. Agradeço ao Presidente Edno pela confiança e em nome de quem agradeço a todo o corpo diretivo, atletas, comissão técnica e funcionários do Clube. Agradeço também ao Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Alexandre Carneiro, pela indicação e a quem tive a honra de suceder e em nome de quem agradeço a todos os Conselheiros. Agradeço a toda a equipe do departamento jurídico pela dedicação diária, os verdadeiros responsáveis pelo sucesso do departamento.Por fim, agradeço aos sócios e a torcida do Clube Náutico Capibaribe - comunicou.

Entretanto, durante entrevista dada para a 'Rádio Jornal', Bruno Becker afirmou categoricamente que sua decisão foi baseada em clara discordância com os procedimentos tomados pela atual gestão para escolher o candidato apoiado na próxima eleição presidencial, programada para o dia 6 de dezembro.