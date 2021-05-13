Bruno Alves vê pontos positivos em empate do São Paulo: 'Equipe protagonista'

Crédito: Captura de Tela/YouTube

O são Paulo empatou por 1 a 1 com o Rentistas, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Único titular chamado para a partida, o zagueiro Bruno Alves analisou a igualdade diante dos uruguaios jogando fora de casa.

ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas

Para o defensor, o Tricolor poderia ter tido sorte melhor na partida, especialmente com as chances perdidas, como o pênalti desperdiçado por Vitor Bueno e o chute de Hernanes, que o zagueiro tirou em cima da linha.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 - Ele (Crespo) acertou alguns detalhes da marcação. Foi feliz, no segundo tempo a evolução da equipe foi muito boa. Conseguimos marcar melhor a pressão, tivemos chances de gol. Passamos a dominar, merecíamos um resultado melhor – afirmou, em entrevista coletiva.

Apesar da igualdade, Bruno vê pontos positivos na atuação da equipe alternativa escalada pelo técnico Hernán Crespo, pensando nas quartas de final do Campeonato Paulista. - No contexto geral foi muito bom, meninos estreando numa Libertadores e não sentindo o peso. Um equipe protagonista, de querer a bola. Mostra evolução e a força do grupo - finalizou o zagueiro.