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futebol

Bruno Alves vê pontos positivos em empate do São Paulo: 'Equipe protagonista'

Zagueiro foi um dos únicos titulares que viajou para o Uruguai no empate por 1 a 1 contra o Rentistas. Tricolor agora volta a focar na disputa do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 22:07

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 22:07

Crédito: Captura de Tela/YouTube
O são Paulo empatou por 1 a 1 com o Rentistas, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Único titular chamado para a partida, o zagueiro Bruno Alves analisou a igualdade diante dos uruguaios jogando fora de casa.
ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas
Para o defensor, o Tricolor poderia ter tido sorte melhor na partida, especialmente com as chances perdidas, como o pênalti desperdiçado por Vitor Bueno e o chute de Hernanes, que o zagueiro tirou em cima da linha.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 - Ele (Crespo) acertou alguns detalhes da marcação. Foi feliz, no segundo tempo a evolução da equipe foi muito boa. Conseguimos marcar melhor a pressão, tivemos chances de gol. Passamos a dominar, merecíamos um resultado melhor – afirmou, em entrevista coletiva.
Apesar da igualdade, Bruno vê pontos positivos na atuação da equipe alternativa escalada pelo técnico Hernán Crespo, pensando nas quartas de final do Campeonato Paulista. - No contexto geral foi muito bom, meninos estreando numa Libertadores e não sentindo o peso. Um equipe protagonista, de querer a bola. Mostra evolução e a força do grupo - finalizou o zagueiro.
O São Paulo é líder do Grupo E, com oito pontos, mesma pontuação do Racing, que está em segundo pelo saldo de gols. A próxima partida do Tricolor é diante da Ferroviária, na sexta-feira (14), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbi, às 21h30.

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