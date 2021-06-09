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Bruno Alves revela 'aposta caseira' e papo com Reinaldo antes de gol marcado na goleada do São Paulo

O zagueiro contou que foi cobrado por sua esposa para que a homenageasse ao comemorar um gol, mas que havia esquecido da promessa na última oportunidade...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 15:46

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:46

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O zagueiro do São Paulo Bruno Alves foi autor de um dos gols da equipe na goleada por 9 a 1 diante do 4 de Julho, na última terça-feira (8), pela terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, o zagueiro revelou uma conversa curiosa com o lateral Reinaldo, que deu a assistência para o seu gol em uma cobrança de escanteio.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Bruno Alves revelou que havia pedido ao camisa 6 para que o escanteio fosse cobrado em direção à marca do pênalti, combinando a tática para a cobrança. O zagueiro contou, ainda, fez uma aposta com sua mulher de que comemoria um gol a homenageando.
- Já estava falando com o Reinaldo ali na concentração para ele mandar na marca do pênalti, estava enchendo o saco dele falando que era para ele jogar ali que eu estava ali para atacar a bola e eu consegui. Ainda consegui atacar duas bolas antes do gol e fico feliz pelo gol já estava sendo cobrado em casa então a aposta está paga para minha esposa - contou Bruno Alves.
Recentemente, o zagueiro fez um gol na Libertadores, contra o Sporting Cristal, do Peru, porém não comemorou fazendo um coração com as mãos, adiando esta homenagem para a partida contra o 4 de Julho.
– Eu tinha feito um gol diante do Sporting Cristal, mas eu nem lembrei de oferecer a ela e quem a acompanha nas redes sociais deu risada disso e ficaram me cobrando. Entao a primeira coisa que lembrei foi fazer o coração e oferecer pra ela – afirmou o zagueiro.Com a vitória por 9 a 1 diante da equipe piauiense, o São Paulo reverteu o placar negativo do primeiro jogo, no qual perdeu por 3 a 2, fora de casa. Assim, o time está classificado para a próxima fase do torneio.
O foco do Tricolor se volta agora para o Brasileirão. Neste domingo (13), a equipe enfrenta o Atlético Mineiro, no Mineirão, às 16h, pela terceira rodada do campeonato. Com um desafio grande pela frente e embalado após a goleada histórica, o São Paulo espera emplacar sua primeira vitória na competição.

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