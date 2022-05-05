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futebol

Bruno Alves projeta duelo com o Cruzeiro fora de casa

Zagueiro prevê dificuldade em jogo que será disputado no Independência...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 19:31
No próximo domingo, o Grêmio entra em campo pela Série B e o adversário é o Cruzeiro, time que está empatado com o Tricolor na classificação com 10 pontos.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Para o jogo na Arena Independência, o Tricolor vai contar com o zagueiro Bruno Alves, que confirmou a sua presença após sofrer uma pancada no treino.
De olho no confronto, o zagueiro projeta um encontro muito equilibrado em território mineiro.
‘É um jogo que todo jogador quer jogar, é um jogo grande diante de uma equipe qualificada. Vai ser um jogo bom. As duas equipes na parte de cima da tabela, a gente tem esses dias para treinar, melhorar alguns aspectos e fazer um grande jogo diante da equipe do Cruzeiro’, declarou.
Crédito: LucasUebel/GrêmioFBPA

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