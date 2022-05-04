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futebol

Bruno Alves pode ser baixa do Grêmio para encarar o Cruzeiro

Zagueiro levou uma pancada no treino desta quarta-feira e saiu de campo mais cedo...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 20:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 20:01
O técnico Roger Machado ganhou mais uma dor de cabeça para o jogo contra o Cruzeiro. Trata-se do zagueiro Bruno Alves que sofreu uma pancada no treino desta quarta-feira e saiu mais cedo do campo.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Após dividida com Sarará, o defensor sentiu o pé direito e caiu no chão. De maneira imediata tirou a chuteira e reclamou de dor.
Amparado pelos médicos, Bruno Alves deixou o gramado e não voltou mais para atividade no gramado do CT Luiz Carvalho.
Nicolas
Caso confirme a ausência de Bruno Alves, o zagueiro será a segunda baixa no sistema defensivo. A primeira é Nicolas, que foi expulso diante do CRB na rodada passada.
Crédito: LucasUebel/GrêmioFBPA

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