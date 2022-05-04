Bruno Alves pode ser baixa do Grêmio para encarar o Cruzeiro

O técnico Roger Machado ganhou mais uma dor de cabeça para o jogo contra o Cruzeiro. Trata-se do zagueiro Bruno Alves que sofreu uma pancada no treino desta quarta-feira e saiu mais cedo do campo.

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Após dividida com Sarará, o defensor sentiu o pé direito e caiu no chão. De maneira imediata tirou a chuteira e reclamou de dor.

Amparado pelos médicos, Bruno Alves deixou o gramado e não voltou mais para atividade no gramado do CT Luiz Carvalho.

Nicolas

Caso confirme a ausência de Bruno Alves, o zagueiro será a segunda baixa no sistema defensivo. A primeira é Nicolas, que foi expulso diante do CRB na rodada passada.