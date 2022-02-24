futebol

Bruno Alves não esconde ansiedade pelo Gre-Nal

Zagueiro irá disputar pela primeira vez o maior clássico do Rio Grande do Sul...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:36

LanceNet

24 fev 2022 às 18:36
No próximo sábado, o Grêmio disputa o clássico diante do Internacional no Beira-Rio e a expectativa dentro do elenco é imensa.
Um dos atletas mais ansiosos para o duelo é o zagueiro Bruno Alves, que terá o seu primeiro Gre-Nal da carreira.
‘É um sentimento especial. Logo que iniciou a semana, já começa a ter aquele friozinho gostoso que antecede um clássico. Mesmo com experiência jogando outros clássicos, acredito que meu primeiro Gre-Nal vai ser especial, estou numa expectativa boa. Estamos focados para chegar lá e fazer um grande jogo’, declarou.
Internacional e Grêmio se enfrentam no sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), na casa do Colorado.
Crédito: LucasUebel/GrêmioFBPA

