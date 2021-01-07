Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Alves e Tchê Tchê estão suspensos e não enfrentam o Santos

Zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo e meia foi expulso. Ambos não joga, o clássico, que será disputado no próximo domingo (10), às 16h, no Estádio do Morumbi...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 00:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 00:01
Crédito: Paulo Pinto/saopaulofc.net
O São Paulo terá dois desfalques certos para o clássico contra o Santos, que será disputado no próximo domingo (10), às 16h, no Estádio do Morumbi. Bruno Alves recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Mesma situação de Tchê Tchê, que recebeu o cartão vermelho.
Alexandre Mattos, Alexandre Pássaro, Muricy… confira o vaivém dos dirigentes dos principais clubes brasileiros para 2021
Para o lugar do zagueiro, o técnico Fernando Diniz tem a possibilidade de escalar o equatoriano Arboleda, que deve formar a dupla de zaga com Diego Costa. Outra alternativa seria a escalação de Léo na defesa. O defensor levou o terceiro cartão amarelo aos 17 minutos do primeiro tempo, após uma falta no meia Ricardo Ryller.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOAlém dele, o meia Tchê Tchê foi expulso na segunda etapa e também não joga. Ele deu uma cotovelada sem bola em Cuello e acabou levando o vermelho após análise do VAR. Em compensação, Luan voltará de suspensão e deve voltar ao time.
Porém, mesmo com a derrota, o Tricolor é o líder do Brasileirão, com 56 pontos, sete a mais que Flamengo e Atlético-MG, que dividem a segunda colocação, com 49 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados