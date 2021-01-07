Bruno Alves e Tchê Tchê estão suspensos e não enfrentam o Santos

Crédito: Paulo Pinto/saopaulofc.net

O São Paulo terá dois desfalques certos para o clássico contra o Santos, que será disputado no próximo domingo (10), às 16h, no Estádio do Morumbi. Bruno Alves recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Mesma situação de Tchê Tchê, que recebeu o cartão vermelho.

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Para o lugar do zagueiro, o técnico Fernando Diniz tem a possibilidade de escalar o equatoriano Arboleda, que deve formar a dupla de zaga com Diego Costa. Outra alternativa seria a escalação de Léo na defesa. O defensor levou o terceiro cartão amarelo aos 17 minutos do primeiro tempo, após uma falta no meia Ricardo Ryller.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOAlém dele, o meia Tchê Tchê foi expulso na segunda etapa e também não joga. Ele deu uma cotovelada sem bola em Cuello e acabou levando o vermelho após análise do VAR. Em compensação, Luan voltará de suspensão e deve voltar ao time.