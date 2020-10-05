Bruno Alves e Arboleda têm melhor aproveitamento que dupla atual

Crédito: Zagueiros não jogam na zaga juntos desde 20 de agosto, no empate contra o Bahia (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O zagueiro Bruno Alves foi eleito o melhor em campo em votação popular na tarde do último domingo, no empate por 1 a 1 entre Coritiba e São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O fato curioso é que o defensor do clube paulista nem sequer estava em campo e, sim, Léo e Diego Costa. Portanto, os votos podem ser considerados um protesto da torcida, que está clamando por mudanças.

Bruno Alves e Arboleda não atuam juntos desde o dia 20 de agosto, no empate por 1 a 1 diante do Bahia. Antes disso, eles haviam formado a dupla de zaga do Tricolor em grande parte da temporada. Nos dados do SofaScore, foram 15 jogos disputados, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com um total de 24 gols feitos e 15 tomados, somando-se a isso uma eliminação no Campeonato Paulista. O aproveitamento com essa dupla foi de 55,5%, lembrando que os oponentes foram Água Santa, Palmeiras, Ferroviária, Novorizontino, Corinthians, Oeste, Ponte Preta, Binacional, LDU, Santos, Bragantino, Mirassol, Fortaleza, Vasco e Bahia.

Também entraram em campo para compor o setor Anderson Martins (três vezes), Luan Santos e Diego antes do dia 20 de agosto. Foram duas derrotas (em uma delas Arboleda esteve presente) e uma vitória nessas ocasiões, contra Santo André, Botafogo-SP e Guarani, respectivamente. Anderson, aliás, nem faz mais parte do elenco do time, tendo fechado contrato com o Bahia.Desde 20 de agosto, porém, quem compõe o setor é a dupla Léo e Diego Costa. De lá para cá foram 12 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, com 17 gols feitos e 18 tomados. O que pesa também é a sequência: são sete jogos sem vencer. No aproveitamento, a dupla tem 47,2% em campo, bem abaixo.

No entanto, os adversários foram Sport, Athletico-PR, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Bragantino, Santos, River Plate (duas vezes), LDU, Internacional e Coritiba, com a eliminação precoce da Copa Libertadores ainda na fase de grupos, algo que não acontecia desde 1987.

Fernando Diniz vem sendo bastante criticado pela torcida, que está pedindo para que ele mude alguns setores, por exemplo, a própria defesa. Os números sozinhos, sem colocar frente a frente os adversários, mostram que Bruno Alves e Arboleda, de fato, têm um desempenho melhor.