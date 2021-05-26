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Bruno Alves, do São Paulo, leva terceiro amarelo e não joga a ida das oitavas da Libertadores

Defensor marcou o primeiro do Tricolor na goleada por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, mas levou advertência e está suspenso para a partida seguinte da competição continental...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 23:40

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 23:40
Crédito: STAFF Conmebol
A goleada do São Paulo sobre o Sporting Cristal por 3 a 0, nesta terça-feira, pela seta rodada do Grupo E da Libertadores, teve dois sabores para o zagueiro Bruno Alves. O defensor marcou o primeiro gol do Tricolor na partida, o de número 300 na história do clube na competição.
ATUAÇÕES: Bruno Alves, Hernanes e Rojas lideram reservas do São Paulo em vitória na Libertadores
No entanto, ele recebeu o terceiro cartão amarelo logo depois de marcar o gol e está suspenso para a ida das oitavas de final da Libertadores, que será disputada em julho, devido a realização da Copa América. Bruno, inclusive, foi o único jogador do São Paulo que participou de todos os jogos na fase de grupos, mesmo com Crespo intercalando times reservas e titulares, devido a maratona de jogos e a fase final do Campeonato Paulista.
O São Paulo volta a campo neste sábado (29), às 19h, contra o Fluminense, pela primeira rodada do Brasileirão, no Morumbi.

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