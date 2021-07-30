Bruno Alves deve ganhar sequência no São Paulo; possível trio de zaga titular tem retrospecto ruim

Crédito: STAFF Conmebol

O zagueiro Bruno Alves deve ganhar uma nova sequência como titular na zaga do São Paulo devido a lesão do equatoriano Arboleda, que tem uma contratura na coxa esquerda e deve ficar as próximas três partidas (Palmeiras, Vasco e Athletico), no departamento médico. Bruno vem sendo uma espécie de '12º jogador' do Tricolor no sistema defensivo com três zagueiros. O camisa três participou de 28 jogos na temporada, com 12 vitórias, oito empates e oito derrotas. Além disso, foram dois gols marcados, contra Sporting Cristal-PER e 4 de Julho-PI.

Jogando com Miranda e Léo, possíveis parceiros nas próximas partidas, foram seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas, tendo somente 27,8% de aproveitamento. O único triunfo foi diante do 4 de Julho-PI, na Copa do Brasil.

Ao longo desses jogos, Bruno Alves teve diversas parcerias na defesa além da citada acima. Crespo usou o zagueiro com Arboleda e Léo em nove jogos disputados. Além deles, Luan, Reinaldo, Diego Costa e Rodrigo Freitas atuaram junto com Bruno na zaga em algum momento.

ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃOBruno Alves começou a temporada como titular do São Paulo, mas com a chegada de Miranda e o crescimento de Léo, o defensor acabou perdendo espaço na equipe. No entanto, com as recentes lesões no elenco e convocações de Arboleda, Bruno teve diversas chances no time principal.

RETROSPECTO DE BRUNO ALVES NA ZAGA DO SÃO PAULO

Jogos com Arboleda, Bruno Alves e Léo no trio de zaga - sete vitórias, um empate e uma derrota

28/02/2021 - São Paulo 1 x 1 Botafogo-SP - Paulistão03/03/2021 - Inter de Limeira 0 x 4 São Paulo - Paulistão 06/03/2021 - São Paulo 4 x 0 Santos - Paulistão10/04/2021 - São Paulo 5 x 1 São Caetano - Paulistão 12/04/2021 - São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino - Paulistão 16/04/2021 - Palmeiras 0 x 1 São Paulo - Paulistão20/04/2021 - Sporting Cristal-PER 0 x 3 São Paulo - Libertadores 07/07/2021 - Internacional 0 x 2 São Paulo - Brasileirão17/07/2021 - São Paulo 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão

Jogos com Bruno Alves, Miranda e Léo no trio de zaga - uma vitória, dois empates e três derrotas

29/05/2021 - São Paulo 0 x 0 Fluminense - Brasileirão05/06/2021 - Atlético-GO 2 x 0 São Paulo - Brasileirão 08/06/2021 - São Paulo 9 x 1 4 de Julho-PI - Copa do Brasil 13/06/2021 - Atlético-MG 1 x 0 São Paulo - Brasileirão30/06/2021 - Corinthians 0 x 0 São Paulo - Brasileirão 04/07/2021 - Sâo Paulo 1 x 2 Red Bull Bragantino - Brasileirão

Jogos com Arboleda, Miranda e Bruno Alves no trio de zaga - duas vitórias, um empate e uma derrota

23/04/2021 - São Paulo 2 x 0 Santo André - Paulistão29/04/2021 - São Paulo 2 x 0 Rentistas-URU - Libertadores 05/05/2021 - Racing-ARG 0 x 0 São Paulo - Libertadores 25/07/2021 - Flamengo 5 x 1 São Paulo - Brasileirão

Jogos com Diego Costa, Rodrigo e Bruno Alves no trio de zaga - uma vitória, um empate e uma derrota

12/05/2021 - Rentistas-URU 1 x 1 São Paulo - Libertadores 18/05/2021 - São Paulo 0 x 1 Racing-ARG - Libertadores25/05/2021 - São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal-PER - Libertadores

Jogos com Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo no trio de zaga - um empate e uma derrota

20/06/2021 - Santos 2 x 0 São Paulo - Brasileirão 27/06/2021 - Ceará 1 x 1 São Paulo - Brasileirão

Jogos com Diego Costa, Bruno Alves e Léo como trio de zaga - um empate

23/06/2021 - São Paulo 2 x 2 Cuiabá - Brasileirão

Jogos com Bruno Alves e Reinaldo como dupla de zaga - um empate

16/06/2021 - São Paulo 1 x 1 Chapecoense - Brasileirão

Jogos com Bruno Alves, Rodrigo e Luan como dupla de zaga - uma derrota