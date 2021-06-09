Bruno Alves destaca reação do São Paulo: 'Mostramos uma maturidade'

O São Paulo goleou o 4 de Julho por 9 a 1, na última terça-feira (08), no Morumbi, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, a equipe levou um susto com menos de um minuto, ao sair atrás do placar.
Para o zagueiro Bruno Alves, autor de um dos gols do Tricolor na partida, o foco e a maturidade do time foram essenciais para conseguir a vitória.
- A gente sabia da nossa responsabilidade, que era buscar a classificação. Mas, no primeiro ataque do adversário, a gente levou um susto. Só que a equipe estava muito focada, concentrada no que o Crespo pediu para fazer - disse o zagueiro à 'SPFCTV'.
A perseverança do São Paulo e o ritmo forte que a equipe de Crespo fez o jogo todo também foi destacado pelo zagueiro do Tricolor. - A gente não desistiu em momento nenhum e conseguimos colocar o ritmo forte, o que ele (Crespo) sempre pede, e aproveitamos as chances de gol. Mostramos uma maturidade da equipe. Mesmo saindo atrás, a gente conseguiu manter o ritmo - finalizou.
Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo domingo (13), o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h, pela terceira rodada da competição.