Bruno Alves confirma presença em jogo contra o Cruzeiro

O mistério sobre a presença de Bruno Alves no jogo entre Cruzeiro e Grêmio durou menos de 24 horas e o próprio zagueiro confirmou que está à disposição.

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A dúvida surgiu por conta do treino na última quarta-feira, quando Bruno Alves sofreu uma pancada e precisou deixar o gramado mais cedo.

'Estou apto, sim. Era um treinamento forte, como vem sendo sempre. O departamento médico já entrou com procedimento rápido, acelerou a recuperação, continuei o tratamento em casa durante a noite e a manhã e fez com que estivesse 100% para treinar' – garantiu o zagueiro.

Com Bruno Alves e Geromel, Roger Machado terá a sua dupla titular na partida na Arena Independência e busca os três pontos para voltar a liderança do torneio nacional.