Bruno Alves analisa empate do São Paulo: 'Sentimento de frustração'

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Nesta quarta-feira (16), o São Paulo recebeu a Chapecoense no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. Entrando com um esquema muito ofensivo, o time da casa sofreu com a expulsão de Rodrigo Nestor e, com um a menos, saiu do jogo com um empate. Após a partida, o zagueiro Bruno Alves analisou a atuação do Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O camisa 3 da equipe se mostrou bastante insatisfeito com o jeito que o jogo caminhou após a expulsão, partindo de um domínio são-paulino para a pressão da Chapecoense. Bruno Alves reclamou da decisão da arbitragem e do uso, na visão dele, equivocado do VAR.

- Sentimento de frustração, a gente tinha um jogo controlado. Um lance polêmico que para mim não foi expulsão. Ele tem a velocidade do jogo e na câmera lenta deu a expulsão. É sentimento de frustração - afirmou o zagueiro.

Bruno Alves falou brevemente sobre o início ruim do time na competição, mas afirmou que ainda tem várias rodadas pela frente.

- A gente sabe que é um campeonato longo e precisamos vencer o mais rápido possível - comentou.Com o empate diante da Chapecoense, o São Paulo segue sem vencer no campeonato. Nas quatro primeiras rodadas, o time acumula dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 16,6%.