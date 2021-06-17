Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Alves analisa empate do São Paulo: 'Sentimento de frustração'

Zagueiro falou sobre a atuação da equipe no duelo contra a Chapecoense, no Morumbi. Bruno também reclamou da expulsão de Rodrigo Nestor, ainda no primeiro tempo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 21:39

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 21:39

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Nesta quarta-feira (16), o São Paulo recebeu a Chapecoense no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. Entrando com um esquema muito ofensivo, o time da casa sofreu com a expulsão de Rodrigo Nestor e, com um a menos, saiu do jogo com um empate. Após a partida, o zagueiro Bruno Alves analisou a atuação do Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O camisa 3 da equipe se mostrou bastante insatisfeito com o jeito que o jogo caminhou após a expulsão, partindo de um domínio são-paulino para a pressão da Chapecoense. Bruno Alves reclamou da decisão da arbitragem e do uso, na visão dele, equivocado do VAR.
- Sentimento de frustração, a gente tinha um jogo controlado. Um lance polêmico que para mim não foi expulsão. Ele tem a velocidade do jogo e na câmera lenta deu a expulsão. É sentimento de frustração - afirmou o zagueiro.
Bruno Alves falou brevemente sobre o início ruim do time na competição, mas afirmou que ainda tem várias rodadas pela frente.
- A gente sabe que é um campeonato longo e precisamos vencer o mais rápido possível - comentou.Com o empate diante da Chapecoense, o São Paulo segue sem vencer no campeonato. Nas quatro primeiras rodadas, o time acumula dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 16,6%.
O próximo compromisso da equipe é contra o rival Santos, fora de casa, na Vila Belmiro, no próximo domingo (20). O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados