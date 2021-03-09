Bruno Aguiar quer vitória do Novorizontino sobre o São Paulo no Paulistão

Crédito: Novorizontino é o 3º colocado do Grupo C do Paulistão (Maria Paula / Divulgação / Novorizontino

Destaque do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, revelou o desejo de todos no Tigrão em vencer o São Paulo no Paulistão nesta quinta-feira (11). Segundo o jogador, a meta é fazer um grande jogo diante do Tricolor.

Você consegue acertar quais são os clubes pela nacionalidade dos jogadores?

- Vamos enfrentar uma grande equipe e temos que ser perfeitos do início ao fim do jogo para vencermos. O grupo está muito motivado para esse duelo com o São Paulo. Temos que ter intensidade e equilíbrio durante os noventa minutos - afirmou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Segundo Aguiar, o grupo tem tudo para fazer uma ótima temporada.