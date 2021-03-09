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futebol

Bruno Aguiar quer vitória do Novorizontino sobre o São Paulo no Paulistão

Zagueiro vem fazendo ótimo ano no clube...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 14:45
Crédito: Novorizontino é o 3º colocado do Grupo C do Paulistão (Maria Paula / Divulgação / Novorizontino
Destaque do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, revelou o desejo de todos no Tigrão em vencer o São Paulo no Paulistão nesta quinta-feira (11). Segundo o jogador, a meta é fazer um grande jogo diante do Tricolor.
Você consegue acertar quais são os clubes pela nacionalidade dos jogadores?
- Vamos enfrentar uma grande equipe e temos que ser perfeitos do início ao fim do jogo para vencermos. O grupo está muito motivado para esse duelo com o São Paulo. Temos que ter intensidade e equilíbrio durante os noventa minutos - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Segundo Aguiar, o grupo tem tudo para fazer uma ótima temporada.
- Temos um ótimo elenco e precisamos manter um ritmo forte ao longo da temporada para alcançarmos nossas metas nos próximos meses - concluiu.

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