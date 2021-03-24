Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bruno Aguiar fala que elenco do Novorizontino vai aproveitar pausa do Paulistão para evoluir
futebol

Bruno Aguiar fala que elenco do Novorizontino vai aproveitar pausa do Paulistão para evoluir

Zagueiro do Tigre que já defendeu o Santos, declarou que ele e os companheiros vão usar a paralisação do estadual para seguir melhorando...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 15:47
Crédito: Maria Paula / Divulgação / Novorizontino
Em alta no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, destacou a parada forçada do Paulistão 2021 por conta do Covid-19. Segundo o jogador, o elenco vai usar esse tempo para trabalhar forte.- Vamos aproveitar ao máximo esse período para trabalharmos e procurarmos uma evolução. O grupo vai procurar se dedicar muito nestes próximos dias ate o retorno das competições - afirmou o experiente zagueiro.
Segundo Aguiar, o Tigrão vai com tudo para evoluir em 2021 e buscar uma possível vaga no mata-mata do estadual mais competitivo do país.- Nosso elenco vem em um ritmo muito forte e isso é muito importante. Vamos lutar muito para evoluirmos nos próximos jogos - completou Bruno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados