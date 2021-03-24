Bruno Aguiar fala que elenco do Novorizontino vai aproveitar pausa do Paulistão para evoluir

Em alta no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, destacou a parada forçada do Paulistão 2021 por conta do Covid-19. Segundo o jogador, o elenco vai usar esse tempo para trabalhar forte.- Vamos aproveitar ao máximo esse período para trabalharmos e procurarmos uma evolução. O grupo vai procurar se dedicar muito nestes próximos dias ate o retorno das competições - afirmou o experiente zagueiro.