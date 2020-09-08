Bruno Aguiar espera Novorizontino pronto para o início da Série D

Crédito: Divulgação/Novorizontino

Titular do Novorizontino em 2020 e um dos pilares da equipe durante o Campeonato Paulista, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Goiás, Sport e Figueirense falou sobre a importância de o grupo manter a intensidade para chegar preparado para a Série D do Campeonato Brasileiro, que se inicia para o Tigrão no dia 19, no duelo com o Joinville, em Santa Catarina.

- A equipe vem se preparando com muita intensidade nos últimos dias e a evolução já é sentida por todos. Temos que manter um ritmo forte agora para que a gente possa fazer uma grande competição em 2020. Vejo o elenco muito preparado para o desafio que terá nos próximos meses. Estamos muito focados - afirmou.

Segundo Aguiar, a meta do clube é conquistar o acesso à Série C neste ano.