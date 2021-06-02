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Bruno Aguiar elogia trabalho do Novorizontino e diz que vai buscar acesso para o Brasileirão Série B

Experiente zagueiro comentou sobre temporada do Tigre e quer grande futuro no clube...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 16:03
Crédito: Maria Paula / Divulgação / Novorizontino
Em bom momento no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, falou sobre o desejo de ver o Tigre crescendo de produção na temporada após uma ótima campanha no Paulistão 2021 do título do Troféu do Interior deste ano, concretizando o bom trabalho feito pelo clube.
>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para melhorar seu rendimento em campo na temporada. Vamos nos dedicar ao máximo para evoluirmos nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo para isso.
Segundo o zagueiro, seu momento tem sido muito especial e quer seguir crescendo junto com o elenco e buscar um acesso para a Série B do Brasileirão.- Essa é uma das principais fases da minha carreira. Estou me sentindo cada dia melhor. Agora é manter o foco para ajudar o clube a conquistar o acesso.

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