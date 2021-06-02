Bruno Aguiar elogia trabalho do Novorizontino e diz que vai buscar acesso para o Brasileirão Série B

Crédito: Maria Paula / Divulgação / Novorizontino

Em bom momento no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, falou sobre o desejo de ver o Tigre crescendo de produção na temporada após uma ótima campanha no Paulistão 2021 do título do Troféu do Interior deste ano, concretizando o bom trabalho feito pelo clube.

>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para melhorar seu rendimento em campo na temporada. Vamos nos dedicar ao máximo para evoluirmos nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo para isso.