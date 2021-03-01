Bruno Aguiar destaca ótimo momento no Novorizontino e espera ano perfeito no clube

Crédito: Novorizontino empatou com a Ponte Preta na abertura do Paulistão (Maria Paula / Divulgação / Novorizontino

Destaque do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, revelou estar motivado para fazer um grande ano em 2021 com a camisa do clube. Feliz com o momento atual, o jogador revelou que quer fazer o maior número de jogos possíveis no Tigrão.

Veja os emprestados que voltaram a ser jogadores do seu time para 2021

- Vou trabalhar muito para fazer mais um ano perfeito no clube. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo desde que cheguei ao Novorizontino. Espero crescer de produção com todos ao longo do ano - afirmou o defensor.

SIMULE A DECISÃO DA COPA DO BRASIL ENTRE GRÊMIO E PALMEIRASSegundo Aguiar, o grupo tem tudo para fazer uma ótima temporada.