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futebol

Bruno Aguiar destaca ótimo momento no Novorizontino e espera ano perfeito no clube

Zagueiro vem fazendo ótimo ano no clube...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 15:03
Crédito: Novorizontino empatou com a Ponte Preta na abertura do Paulistão (Maria Paula / Divulgação / Novorizontino
Destaque do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, revelou estar motivado para fazer um grande ano em 2021 com a camisa do clube. Feliz com o momento atual, o jogador revelou que quer fazer o maior número de jogos possíveis no Tigrão.
Veja os emprestados que voltaram a ser jogadores do seu time para 2021
- Vou trabalhar muito para fazer mais um ano perfeito no clube. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo desde que cheguei ao Novorizontino. Espero crescer de produção com todos ao longo do ano - afirmou o defensor.
SIMULE A DECISÃO DA COPA DO BRASIL ENTRE GRÊMIO E PALMEIRASSegundo Aguiar, o grupo tem tudo para fazer uma ótima temporada.
- Temos um ótimo elenco e precisamos manter um ritmo forte ao longo da temporada para alcançarmos nossas metas nos próximos meses - concluiu.

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