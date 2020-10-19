Bruno Aguiar destaca bom ano no Novorizontino e foca em acesso

Crédito: Divulgação/Novorizontino

Titular do Novorizontino nesta temporada e um dos principais destaques da equipe desde o Paulistão, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Goiás, Sport e Figueirense espera a evolução da equipe na sequência da atual temporada.Segundo o defensor, a meta de todos é melhorar o rendimento em campo em 2020 e conseguir bons resultados para a equipe do interior paulista.

- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar seu rendimento em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para conquistar seus objetivos até o fim do ano - afirmou.

Segundo Aguiar, a meta do clube é chegar ao tão sonhado acesso em 2020. O tigre é líder do Grupo A8 da competição, com 14 pontos em seis jogos disputados até aqui e está invicto no torneio.