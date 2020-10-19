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futebol

Bruno Aguiar destaca bom ano no Novorizontino e foca em acesso

Zagueiro, que foi campeão da Libertadores com o Santos, vem fazendo ótimo ano no clube do interior paulista, que luta para chegar à Série C do Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 16:02

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:02

Crédito: Divulgação/Novorizontino
Titular do Novorizontino nesta temporada e um dos principais destaques da equipe desde o Paulistão, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Goiás, Sport e Figueirense espera a evolução da equipe na sequência da atual temporada.Segundo o defensor, a meta de todos é melhorar o rendimento em campo em 2020 e conseguir bons resultados para a equipe do interior paulista.
- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar seu rendimento em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para conquistar seus objetivos até o fim do ano - afirmou.
Segundo Aguiar, a meta do clube é chegar ao tão sonhado acesso em 2020. O tigre é líder do Grupo A8 da competição, com 14 pontos em seis jogos disputados até aqui e está invicto no torneio.
- O acesso será consequência de um trabalho forte que estamos realizando desde o início do ano. É possível e temos que acreditar até o fim - finalizou.

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