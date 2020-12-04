Bruno Aguiar comemora boa fase com a camisa do Novorizontino

Crédito: Divulgação/Novorizontino

Um dos principais nomes do Novorizontino em 2020, o ex-Santos, Bruno Aguiar, comemora o bom momento que vive na equipe do interior paulista.

O experiente atleta, de 34 anos, tem como intuito evoluir ainda mais nesta temporada com a camisa aurinegra.

- Estou passando por um ótimo momento na temporada e isso é muito importante para mim. Trabalhei muito para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar o Novorizontino dentro e fora de campo. Vou continuar me dedicando ao máximo para manter isso até o fim - disse via assessoria.

Além do bom momento individual, o defensor também ressalta a importância do elenco do Novorizontino em 2020.

- Estamos fazendo um ótimo ano e isso é muito bom. Esperamos manter isso até o fim da temporada para conquistarmos nossos objetivos nos próximos jogos - afirmou Aguiar.