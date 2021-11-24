  Brondby x Lyon: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa
futebol

Brondby x Lyon: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Lyon já está classificado no Grupo A e com a liderança assegurada, enquanto o Brondby ocupa a lanterna da chave, mas sonha com a chance de passar de fase...
LanceNet

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 13:50

O Lyon pega a estrada para jogar contra o Brondby nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasíliaa), pela Europa League. No Grupo A, a equipe francesa já está classificada para as oitavas de final com a liderança garantida, enquanto os dinamarqueses lutam pelo 2º lugar.​​SEDE POR VITÓRIA- Tenho a mentalidade de vencer todas as partidas, mesmo que já estejamos classificados. Todo o elenco deve ter essa vontade de ganhar. O Brondby venceu jogos recentemente no Campeonato Dinamarquês e fez uma boa partida contra os Rangers e estão confiantes - disse Peter Bosz, técnico do Lyon.
> Veja a tabela da Liga Europa
BATALHA PELO 2º LUGARO Lyon conquistou quatro vitórias nas quatro partidas que disputou, mas a segunda vaga do Grupo A está em aberto. Sparta Praga e Rangers possuem quatro pontos cada um e o Brondby, lanterna da chave, soma dois pontos e todos tem chances de no torneio.
FICHA TÉCNICA:Brondby x Lyon
Data e horário: 25/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Brøndby IF, em Copenhague (DIN)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BRONDBY (Técnico: Niels Frederiksen)Mikkelsen; Rosted, Tshiembe e Maxso; Bruus, Slimane, Frendrup, Radosevic e Mensah; Pavlovic e Uhre
Desfalques: Mads Hermansen e Rasmus Wikstrom (machucados)
LYON (Técnico: Peter Bosz)Lopes; Gusto, Denayer, Lukeba e Henrique; Mendes, Caqueret; Cherki, Aouar e Kadewere; Ekambi
Desfalques: Jeff Reine-Adelaide, Leo Dubois, Moussa Dembele e Damien Da Silva (machucados)
