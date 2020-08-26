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futebol

Brock vê Ceará bem preparado para jogo decisivo com Vitória pela Copa do Brasil

Zagueiro acredita que classificação na competição pode ajudar no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 16:11
Crédito: Felipe Santos/CearaSC.com
Campeão da Copa do Nordeste derrotando o Bahia na final há três semanas, o Ceará tem outro time baiano pela frente em sua tentativa de chegar à quarta fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira em Salvador, o Vozão entra com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0. O zagueiro Brock relembrou o confronto realizado em 12 de Março.
- Tivemos uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo. Durante a segunda etapa choveu bastante e em razão disso procuramos manter a vantagem. Foi um jogo baseado no aspecto físico, já que o campo esteve pesado em grande parte do tempo. Estamos bem preparados para esse novo embate - afirmou.Finalista em 1994, o Ceará tenta mais uma vez ir longe no principal torneio mata-mata do país. Para Brock, avançar na competição aumentará ainda mais a autoconfiança do grupo no Campeonato Brasileiro.
- A Copa do Brasil tem a sua importância própria, que vem crescendo ano após ano, mas como jogamos também o Brasileirão, é natural que o bom momento vivido num campeonato influencie no outro. Que nós consigamos passar de fase e isso ocorra - definiu.

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