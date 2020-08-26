Brock vê Ceará bem preparado para jogo decisivo com Vitória pela Copa do Brasil

Crédito: Felipe Santos/CearaSC.com

Campeão da Copa do Nordeste derrotando o Bahia na final há três semanas, o Ceará tem outro time baiano pela frente em sua tentativa de chegar à quarta fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira em Salvador, o Vozão entra com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0. O zagueiro Brock relembrou o confronto realizado em 12 de Março.

- Tivemos uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo. Durante a segunda etapa choveu bastante e em razão disso procuramos manter a vantagem. Foi um jogo baseado no aspecto físico, já que o campo esteve pesado em grande parte do tempo. Estamos bem preparados para esse novo embate - afirmou.Finalista em 1994, o Ceará tenta mais uma vez ir longe no principal torneio mata-mata do país. Para Brock, avançar na competição aumentará ainda mais a autoconfiança do grupo no Campeonato Brasileiro.