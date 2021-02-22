Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brock está em BH fazendo exames antes e ser anunciado pelo Cruzeiro

O zagueiro, de 29 anos, vai assinar contrato com a Raposa até o fim do Mineiro de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 17:18

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 17:18

Crédito: Eduardo Brock estava no Ceará antes de acertar com a Raposa-(Divulgação/Goiás
O zagueiro Eduardo Brock, próximo reforços do Cruzeiro para a temporada, está em Belo Horizonte para realizar exames antes de ser anunciado pelo clube como o sétimo atleta contratado para 2021. Brock, que estava no Ceará, deixou o Vozão mais cedo, já que a equipe cearense não corre nenhum risco de rebaixamento, para fazer os trâmites médicos e legais antes de ser confirmado no time celeste. O contrato entre o zagueiro e o Cruzeiro será até maio de 2022, no fim do Campeonato Mineiro, com possibilidade de renovação até dezembro do ano que vem.
ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO ESTÁ CHEGANDO, VEJA OS JOGOS Eduardo Brock, de 29 anos, disputou 18 jogos nesta temporada pelo Ceará, sendo 13 como titular e está no perfil buscado pela Raposa, de experiência na Série B para ajudar o time a retornar à elite nacional. A chegada de Brock será a sétima contratação de 2021. Já estão no elenco o lateral Alan Ruschel, os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris, o meia Marcinho e os atacantes Bruno José e Felipe Augusto. O time mineiro corre contra o tempo, pois ainda tem uma pendência com o PSTC, do Paraná, de R$ 2, 4 milhões com o pelo mecanismo de solidariedade referente a venda de Bruno Viana Como não quitou o valor, a CNRD proibiu o clube de registrar atletas do profissional e da base.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados