Brock está em BH fazendo exames antes e ser anunciado pelo Cruzeiro

O zagueiro Eduardo Brock, próximo reforços do Cruzeiro para a temporada, está em Belo Horizonte para realizar exames antes de ser anunciado pelo clube como o sétimo atleta contratado para 2021. Brock, que estava no Ceará, deixou o Vozão mais cedo, já que a equipe cearense não corre nenhum risco de rebaixamento, para fazer os trâmites médicos e legais antes de ser confirmado no time celeste. O contrato entre o zagueiro e o Cruzeiro será até maio de 2022, no fim do Campeonato Mineiro, com possibilidade de renovação até dezembro do ano que vem.

ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO ESTÁ CHEGANDO, VEJA OS JOGOS Eduardo Brock, de 29 anos, disputou 18 jogos nesta temporada pelo Ceará, sendo 13 como titular e está no perfil buscado pela Raposa, de experiência na Série B para ajudar o time a retornar à elite nacional. A chegada de Brock será a sétima contratação de 2021. Já estão no elenco o lateral Alan Ruschel, os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris, o meia Marcinho e os atacantes Bruno José e Felipe Augusto. O time mineiro corre contra o tempo, pois ainda tem uma pendência com o PSTC, do Paraná, de R$ 2, 4 milhões com o pelo mecanismo de solidariedade referente a venda de Bruno Viana Como não quitou o valor, a CNRD proibiu o clube de registrar atletas do profissional e da base.