Brock espera que Ceará repita bom desempenho na Copa do Brasil contra o Brusque

Crédito: Felipe Santos/CearaSC.com

O Ceará enfrenta o Brusque nesta noite pela Copa do Brasil disposto a repetir o bom desempenho apresentado contra o Vitória na fase anterior do torneio. A equipe alvinegra classificou-se frente ao clube baiano de forma incontestável, derrotando o rival no Castelão e também na capital baiana. Para o zagueiro Brock, sair de Santa Catarina vencedor seria fundamental para a equipe ter mais tranquilidade no confronto de volta.

- Entrar no segundo jogo com a obrigação de reverter um placar é extremamente complicado. Em contrapartida, ter uma vantagem a seu favor te permite até mesmo optar pela melhor forma de atuar. O Brusque está num grande momento, merece todo respeito, mas sabemos o quanto seria importante vencer hoje - disse.O Ceará vive boa fase no Campeonato Brasileiro e venceu quatro das últimas seis partidas que jogou. Na Copa do Brasil, luta para chegar às oitavas de final. Segundo Brock, o clube nordestino tem condições de seguir bem nas duas competições.