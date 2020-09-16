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futebol

Brock espera que Ceará repita bom desempenho na Copa do Brasil contra o Brusque

Na fase anterior da competição, clube eliminou o Vitória com dois triunfos. O Vozão também vive boa fase no Brasileiro e venceu quatro das últimas seis partidas que jogou...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:03

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 16:03
Crédito: Felipe Santos/CearaSC.com
O Ceará enfrenta o Brusque nesta noite pela Copa do Brasil disposto a repetir o bom desempenho apresentado contra o Vitória na fase anterior do torneio. A equipe alvinegra classificou-se frente ao clube baiano de forma incontestável, derrotando o rival no Castelão e também na capital baiana. Para o zagueiro Brock, sair de Santa Catarina vencedor seria fundamental para a equipe ter mais tranquilidade no confronto de volta.
- Entrar no segundo jogo com a obrigação de reverter um placar é extremamente complicado. Em contrapartida, ter uma vantagem a seu favor te permite até mesmo optar pela melhor forma de atuar. O Brusque está num grande momento, merece todo respeito, mas sabemos o quanto seria importante vencer hoje - disse.O Ceará vive boa fase no Campeonato Brasileiro e venceu quatro das últimas seis partidas que jogou. Na Copa do Brasil, luta para chegar às oitavas de final. Segundo Brock, o clube nordestino tem condições de seguir bem nas duas competições.
- Possuir um bom elenco é uma condição inegociável para obter um grande rendimento simultaneamente nos campeonatos que são disputados. O Ceará dispõe de ótimos jogadores e o momento vivido evidencia a qualidade do seu grupo - concluiu.

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