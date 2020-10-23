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futebol

Brock acredita que o fator casa será essencial para o Ceará diante do Coritiba

Equipes se enfrentam neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 17:10

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:10

Crédito: Felipe Santos/CearaSC.com
Mais uma vez titular da zaga do Ceará, o zagueiro Brock encara a partida deste sábado contra o Coritiba pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro como fundamental na tentativa do clube de se aproximar dos dez primeiros colocados. Para o gaúcho, a equipe precisa aproveitar o fator campo no confronto.
- Queremos muito esta vitória, pois ela pode nos levar ao top 10 da competição. Atuaremos em casa e teremos que usufruir desse aspecto ao máximo. Creio que desta maneira, as chances de ganharmos o jogo serão grandes - declarou.
Adversário do alvinegro, o Coritiba venceu apenas uma das últimas seis partidas que realizou no Brasileirão. Para Brock, apesar de ocupar a zona de rebaixamento, o rival oferecerá resistência.
- Sabemos que o fato de estarem numa posição não tão boa não garante nenhum tipo de facilidade pra nós. Será necessário lutarmos bastante para conseguirmos superá-los - definiu.

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