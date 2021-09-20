Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brilho no Maraca! Grêmio bate Flamengo e Fluminense no Rio

Tricolor fez dois jogos pelo Brasileirão no Maracanã e venceu ambos...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 13:35
Crédito: Grêmio venceu o Flamengo no Maraca (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Ao contrário das temporadas anteriores, quando a realidade era brigar por títulos e na parte alta da classificação do Campeonato Brasileiro, nesta edição do torneio nacional o Grêmio luta para continuar na elite.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Mesmo sem ter muitos triunfos para comemorar, o Tricolor emplacou duas vitórias importantes na campanha, que mostram a força da sua camisa no cenário nacional.
No Maracanã, Felipão e seus comandados conseguiram duas vitórias épicas contra Fluminense e Flamengo. Ambas por 1 a 0.
Contra o Flu, o resultado deu ao Tricolor a primeira vitória no Brasileirão. Agora, no último domingo, o Grêmio bateu o Flamengo e ficou próximo de sair da zona de rebaixamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados