Brilho no Maraca! Grêmio bate Flamengo e Fluminense no Rio

Crédito: Grêmio venceu o Flamengo no Maraca (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Ao contrário das temporadas anteriores, quando a realidade era brigar por títulos e na parte alta da classificação do Campeonato Brasileiro, nesta edição do torneio nacional o Grêmio luta para continuar na elite.

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Mesmo sem ter muitos triunfos para comemorar, o Tricolor emplacou duas vitórias importantes na campanha, que mostram a força da sua camisa no cenário nacional.

No Maracanã, Felipão e seus comandados conseguiram duas vitórias épicas contra Fluminense e Flamengo. Ambas por 1 a 0.