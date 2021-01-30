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futebol

Brighton x Tottenham: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h15, pela 21ª rodada da Premier League
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LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 16:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 16:00

Crédito: JULIAN FINNEY / POOL / AFP
Em situações opostas na tabela, Brighton e Tottenham se enfrentam neste domingo, às 16h15 (de Brasília), no Falmer Stadium. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.
+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do MercadoDono da casa, o Brighton se encontra ameaçado pela zona de rebaixamento: é o atual 17º colocado e com cinco pontos a mais que o Fulham, primeiro clube dentro do Z-3. A equipe teve apenas uma vitória nas últimas onze rodadas da Premier League, mas não perdeu nas últimas duas rodadas – uma vitória e um empate.
+ Ainda dá para o Tottenham? Confira a tabela do Campeonato Inglês
Na sexta posição, com 33 pontos, o Tottenham busca reencontrar a regularidade para voltar à briga pelo título inglês. Após começar bem a temporada, a equipe comandada por José Mourinho. Nas últimas oito partidas, foram duas vitórias, três empates e três derrotas – incluindo o 3 a 1 do Liverpool na última rodada. Kane, com problema no tornozelo, será o principal desfalque.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 31/01/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Falmer Stadium, em Falmer (ING)Árbitro: Peter BankesOnde assistir: Fox Sports
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sanchez; White, Dunk, Webster e Veltman, Gross, Bissouma, Mac Allister e March; Trossard e Maupay.
Desfalques: Izquierdo, Andone, Lamptey, Welbeck e Jahanbakhsh
TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Rodon, Dier e Alderweireld; Doherty, Hojbjerg, Ndombele e Davies; Lucas, Son e Bergwijn.
Desfalques: Reguillón, Lo Celso, Dele Alli e Kane

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