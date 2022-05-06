  Brighton x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Brighton x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Os Red Devils vão jogar fora de casa em busca de uma vitória e espera por um tropeço para seguir na luta, ainda com poucas chances, de classificação à Champions League
Publicado em 06 de Maio de 2022 às 10:40

LanceNet

Neste sábado, o Manchester United visita o Brighton pela 37ª rodada da Premier League. A equipe de Cristiano Ronaldo vai em busca de uma vitória para seguir na briga, ainda com poucas chances, de uma classificação à Champions League. O confronto, no Falmer Stadium, está marcado para às 13h30.TABELAO Manchester United ocupa a sexta colocação com 58 pontos. Na frente, tem o Tottenham com 61 e o Arsenal, que fecha o G4, com 63. Porém, os Red Devils possuem dois jogos a mais do que os adversários nesta reta final da temporada.
FALA, RANGNICK!- Tenho certeza que o time jogará no mesmo nível em Brighton e duas semanas no Crystal Palace. O que eu gosto é que eles se divertiram jogando juntos em campo e este é exatamente o mesmo tipo de abordagem que precisamos para o jogo de amanhã - disse o técnico interino do Manchester United sobre a expectativa do confronto.FICHA TÉCNICABrighton x Manchester United
Data e horário: 07/02/2022, às 13h30Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Robert Sánchez; Cucurella, Lewis Dunk e Joel Veltman; Leandro Trossard, Moisés Caicedo, Yves Bissouma e Solly March; Mac Allister, Lallana e Danny Welbeck.
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Victor Lindelof e Alex Telles; McTominay, Matic, Elanga e Bruno Fernandes; Rashford e Cristiano Ronaldo.
Crédito: Manchester United entra em campo neste sábado (Foto: LINDSEY PARNABY/AFP)

