  • Brighton x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League
futebol

Brighton x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em duelo do topo da tabela da Premier League, terceiro e quarto colocados disputam três pontos importantes...
LanceNet

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 19:34

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Neste sábado, o Brighton & Hove Albion recebe o Manchester City no American Express Community Stadium, em Falmer, pela nona rodada da Premier League. O confronto é vital para as duas equipes se firmarem no topo da tabela da competição.O Brighton está na quarta colocação da Premier League, e soma quinze pontos em oito partidas já disputadas. Com uma vitória, a equipe da casa pode encostar no líder, Chelsea, que está com dezenove pontos, chegando na segunda colocação.
- Precisamos melhorar nosso desempenho, pois o jogo desta noite é indiscutivelmente tão difícil quanto parece, pois damos as boas-vindas aos campeões. O Manchester City tem estado sistematicamente entre os melhores, senão o melhor, na Premier League durante o meu tempo como treinador do Brighton, e sabemos o quão bom eles são e qual é a tarefa que temos pela frente. É um grupo de jogadores fantástico e com um treinador e uma equipa tidos em consideração. Sabemos que teremos de dar o nosso melhor para manter a boa fase recente, e os jogadores vão abordar o jogo com a mesma atitude positiva que mostraram durante toda a temporada - disse Graham Potter, treinador do Brighton.
O Manchester City ocupa a terceira colocação da Premier League, e soma dezessete pontos, dois a mais que o Brighton. Com a vitória e possíveis tropeços de Liverpool e Chelsea, a equipe dos Cityzens pode assumir a ponta da tabela.
- Não falo com os jogadores sobre isso [histórico do cartão amarelo de Brighton]. Sei exatamente o jogo que vamos enfrentar e os jogadores sabem. De forma alguma [um sentimento de vingança], futebol você ganha e perder - disse Pep Guardiola, treinador do City.FICHA TÉCNICABRIGHTON x MANCHESTER CITY - Premier League
Data e horário: 23/10/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: American Express Community Stadium, em Falmer (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Adrian Holmes e Simon LongOnde assistir: ESPN Brasil
BRIGHTON (Treinador: Graham Potter)Robert Sánchez; Duffy, Dunk e Burn; Veltman, Pascal Gross, Bissouma, Lallana e Cucurella; Trossard e Maupay.
Desfalques: Welbeck, Alzate e Webster (lesionados).​MANCHESTER CITY (Treinador: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Cancelo; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva; Jesus, Grealish e Foden.
Desfalques: Ferran Torres (lesionado); Mendy (afastado).

