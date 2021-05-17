Brighton x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

A menos de duas semanas da final da Champions League, contra o Chelsea, o Manchester City ainda tem mais dois compromissos pelo Campeonato Inglês. Já campeão, o time de Pep Guardiola encara o Brighton nesta terça-feira, fora de casa. A bola rola às 15h (de Brasília), no Falmer Stadium.
O técnico Graham Potter celebrou a liberação do governo britânico para a volta dos torcedores aos estádios na Inglaterra e disse que está ansioso para encontrar os fãs do Brighton. Cerca de 8 mil espectadores estarão no Falmer Stadium.
- Estou animado e ansioso por isso. Tivemos essa experiência incrivelmente estranha no último ano, e você se acostuma e se torna normal, mas não deveria ser normal. O futebol é sobre o torcedor, é sobre a experiência da jornada, é sobre intensificar todos os sentimentos. Estamos muito satisfeitos por tê-los de volta. É uma notícia fantástica - disse Potter.
Com a final da Champions League próxima, Guardiola disse que ainda não pensa na decisão contra o Chelsea. Para o catalão, o foco de sua equipe tem que ser contra Brighton e Everton nas duas últimas rodadas da Premier League.
- Estamos focados, teremos seis dias para nos prepararmos para a final, para os detalhes, mas agora estamos focados no jogo com o Brighton como fizemos durante toda a temporada. Trabalhar para se preparar para Brighton nos ajuda para a final. Não estou focado no Chelsea - disse Guardiola.
FICHA TÉCNICA
Brighton x Manchester CityCampeonato Inglês - 36ª rodada
Data e horário: 18/05/2021, às 15h (de Brasília)Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING)Árbitro: Stuart AttwellAssistentes: Constantine Hatzidakis e Nick HoptonOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sanchez; White, Webster e Burn; Gross, Lallana, Bissouma e Moder; Trossard, Jahanbakhsh e Welbeck.
Desfalques: March, Lamptey e Andone (lesionados); Dunk e Maupay (suspensos); Pröpper e Veltman (dúvidas).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Stones, Rúben Dias e Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho e Gündogan; Mahrez, Gabriel Jesus e Ferrán Torres.
Desfalques: De Bruyne e Agüero (dúvidas).