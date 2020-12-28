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futebol

Brighton x Arsenal; saiba onde assistir e as prováveis escalações

Ambos os times fazem um início ruim de temporada no futebol inglês, estão separados por apenas quatro pontos e o histórico recente é favorável ao Brighton...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 13:53
Crédito: No último duelo entre as equipes, Brighton ganhou do Arsenal por 2 a 1 (GARETH FULLER / POOL / AFP
O Arsenal viaja para encarar o Brighton nesta terça-feira, às 15h (horário de Brasília), pela Premier League. Ambas as equipes tiveram um início ruim na competição e estão separadas por apenas quatro pontos, com os Gunners na frente. No entanto, a luta dos dois times neste momento é para se distanciar da zona de rebaixamento.Confiança
- Eu acredito que uma vitória esteja vindo, estamos fazendo bons jogos. Se jogarmos nosso melhor contra o Arsenal na terça, nós sentimos que podemos conseguir o resultado contra eles. Nós queremos começar a subir na tabela e se distanciar do rebaixamento - afirmou Ben White, zagueiro do Brighton.
> Veja a tabela da Premier League
Números do jogo
O confronto coloca frente a frente o 5º pior ataque da Premier League (Arsenal com 15 gols marcados) contra a 5ª pior defesa da liga (Brighton com 24 gols sofridos). O histórico recente é favorável ao time mandante, uma vez que o Brighton venceu as duas partidas contra os Gunners na última temporada do Campeonato Inglês.
FICHA TÉCNICA:Brighton x Arsenal
Data e horário: 29/12/2020, às 15h (de Brasília)Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sanchez; Webster, Dunk e Burn; Veltman, Bissouma, Propper e March; Maupay e Trossard; Welbeck
Desfalques: Lamptey e Lallana (machucados).
ARSENA (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Holding, PabloMari e Tierney; Xhaka e Ceballos; Pepe, Smith Rowe e Aubameyang; Lacazette
Desfalques: Gabriel Magalhães, David Luiz, Willian e Partey (machucados).

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