Brighton vence o Tottenham pelo Inglês e aumenta distância para a zona de rebaixamento

Neste domingo, Brighton e Tottenham se enfrentaram no American Express Community Stadium em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe da casa venceu um adversário muito complicado por 1 a 0, com gol de Leandro Trossard.
Veja a tabela do InglêsBRIGHTON AVANÇAO time da casa conseguiu ser superior durante toda a primeira etapa, e poderia ter finalizado os 45 minutos iniciais com uma boa vantagem no placar. Ainda assim, o Tottenham também buscou o ataque, mas foi menos eficaz que o Brighton.
ABRIU O PLACARO primeiro gol da partida saiu da equipe que melhor se apresentava no jogo. O Brighton passou a distribuir as bolas no meio de campo na qualidade de MacAllister, e Pascal Gross encontrou Leandro Trossard na área para abrir o placar.
JOGO ADMINISTRADOCom a vitória magra, o Brighton seguiu atacando na segunda etapa, e ofereceu perigo ao adversário, que conseguiu se defender na defesas do goleiro Hugo Lloris. A forma ofensiva do time da casa manteve o Brighton como a equipe melhor postada na partida.
TOTTENHAM ATACAPróximo do final da partida, José Mourinho decidiu colocar a sua equipe para o ataque. O empate já seria um resultado ruim, mas melhor que a derrota. Chances foram criadas, mas foi uma finalização para fora de Son que gerou mais perigo.
SEQUÊNCIAO Brighton entra em campo nesta quarta-feira, às 17:15h (de Brasília) para enfrentar o Liverpool. O Tottenham, por sua vez, enfrenta o Chelsea, nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.