Brighton anuncia a contratação de Adam Lallana por três anos

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Depois de seis temporadas com o Liverpool, Adam Lallana não jogará mais pelos Reds. Nesta segunda-feira (27), o meio-campista foi anunciado como reforço do Brighton por três temporadas.

Contratado a custo zero, Lallana usará a camisa 14. O meio-campista inglês recebeu homenagens do elenco do Liverpool, time por onde atuou em 178 oportunidades e marcou 22 gols.

- Não há dúvidas sobre a qualidade de Adam, e se você olhar para seu currículo, sua capacidade é clara para todo mundo ver. Ele jogou no mais alto nível, tanto no clube quanto na seleção, e conquistou grandes vitórias. Ele tem uma vasta experiência ao lado de sua qualidade técnica - disse o técnico Graham Potter.