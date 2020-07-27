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futebol

Brighton anuncia a contratação de Adam Lallana por três anos

Meio-campista do Liverpool chegará ao clube por custo zero e usará o número 14...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:34

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 20:34
Crédito: Divulgação
Depois de seis temporadas com o Liverpool, Adam Lallana não jogará mais pelos Reds. Nesta segunda-feira (27), o meio-campista foi anunciado como reforço do Brighton por três temporadas.
Contratado a custo zero, Lallana usará a camisa 14. O meio-campista inglês recebeu homenagens do elenco do Liverpool, time por onde atuou em 178 oportunidades e marcou 22 gols.
- Não há dúvidas sobre a qualidade de Adam, e se você olhar para seu currículo, sua capacidade é clara para todo mundo ver. Ele jogou no mais alto nível, tanto no clube quanto na seleção, e conquistou grandes vitórias. Ele tem uma vasta experiência ao lado de sua qualidade técnica - disse o técnico Graham Potter.
- Adam é uma contratação muito empolgante para nós, alguém que tenho certeza de que os torcedores estarão ansiosos para ver o jogo como e quando as coisas começarem a voltar ao normal. Ter sua experiência e qualidade em campo será um ótimo complemento para nós, e eu sei que ele será um excelente exemplo para os jogadores mais jovens da equipe - completou.

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