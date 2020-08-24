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Brigas em Paris após perda do título: 151 pessoas sob custódia policial

Torcedores revoltados entraram em confronto com a polícia e cometeram diversos delitos nas principais ruas da capital francesa após duelo contra o Bayern de Munique...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 09:30

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 09:30

Crédito: LLUIS GENE/AFP
Após a derrota do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, cenas de violência nas ruas da capital francesa foram vistas nas redes sociais. As informações da imprensa local é de que 151 pessoas ficaram sob custódia policial, sendo que 49 eram menores de idade. As detenções foram por diversos motivos, como violência contra titular de poder público, injúria, furto qualificado, degradação, dentre outros delitos. Os torcedores revoltados criaram um caos na cidade e entraram em confronto com a polícia. Além disso, houve 404 verbalizações pelo não uso de máscaras obrigatórias nas ruas de Paris em meio à pandemia da Covid-19. Diversos torcedores se reuniram para acompanhar a partida no Parque dos Príncipes e nas ruas da capital, principalmente na avenida Champs-Élysées. O PSG perdeu a partida para o Bayern de Munique por 1 a 0 com gol de Coman, ex-jogador do clube, e o sonho do título inédito foi adiado.

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