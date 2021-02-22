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Brigando por artilharia no Bahrein, Erick Luis foca em Al-Hidd forte no fim da temporada

Atacante brasileiro ex-Vasco e Bahia vem fazendo temporada de alto nível no futebol do Bahrein
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LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 16:20

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:20

Crédito: Divulgação / Al-Hidd
Um dos principais nomes do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, é um dos artilheiros da temporada no país. Feliz com a boa fase, o jogador, falou sobre essa evolução.
Veja a tabela do Inglês- Estou vivendo um grande momento no clube e no país. Estou muito motivado e focado em continuar com o mesmo ritmo nos próximos meses. Vou trabalhar muito para que isso aconteça. Não vai faltar luta - disse o atleta.
Erick ainda falou que o grupo quer encerrar bem o ano.
- Estamos em um ritmo forte, no caminho para terminarmos o campeonato com vitórias. Esse é o objetivo de todos aqui - concluiu o atacante brasileiro ex-Vasco.

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