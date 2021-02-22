Brigando por artilharia no Bahrein, Erick Luis foca em Al-Hidd forte no fim da temporada

Crédito: Divulgação / Al-Hidd

Um dos principais nomes do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, é um dos artilheiros da temporada no país. Feliz com a boa fase, o jogador, falou sobre essa evolução.

Veja a tabela do Inglês- Estou vivendo um grande momento no clube e no país. Estou muito motivado e focado em continuar com o mesmo ritmo nos próximos meses. Vou trabalhar muito para que isso aconteça. Não vai faltar luta - disse o atleta.

Erick ainda falou que o grupo quer encerrar bem o ano.