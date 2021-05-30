Brigando por artilharia do Brasil atuando no Brasiliense, Zé Love destaca duelo com o Grêmio na Copa do Brasil

Brigando pela artilharia do Brasil atuando no Brasiliense, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, destacou o bom momento que vem passando no clube. Segundo o atleta, seu desejo é continuar crescendo de produção no Jacaré.
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- Estou passando por uma das principais fases da minha carreira e agradeço ao clube por isso. Vou focar tudo em manter esse momento positivo para evoluir ainda mais nesta atual temporada. Estou muito motivado. - disse o jogador.
VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO 2021Ainda de acordo com o atleta, a equipe tem tudo para fazer dois jogos de alto nível contra o Grêmio pela Copa do Brasil.
- Vamos para duas decisões importantes contra o Grêmio, que tem uma das melhores equipes do país e é um clube com uma história grande na competição. Vamos lutar muito para fazer história. - concluiu.