Brigando por artilharia do Brasil atuando no Brasiliense, Zé Love comemora momento especial na carreira

Crédito: Zé Love já balançou as redes oito vezes na temporada (Divulgação / Brasiliense

Brigando pela artilharia do Brasil atuando no Brasiliense, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, comemorou o ótimo momento que vem passando no clube candango. Segundo o jogador, seu desejo é continuar crescendo de produção no Jacaré.

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- Esse momento que tenho vivido é muito especial. Só tenho a agradecer ao Brasiliense pela confiança e ao torcedor do clube pelo carinho. Isso tem me ajudado muito fora de campo também. Espero continuar marcando para construir uma história no clube - disse o jogador.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILIENSEAinda de acordo com o atleta, a equipe tem tudo para crescer de produção em 2021.