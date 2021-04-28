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Brigando por artilharia do Brasil atuando no Brasiliense, Zé Love comemora momento especial na carreira

Atacante vem fazendo grande ano no clube...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 18:58
Crédito: Zé Love já balançou as redes oito vezes na temporada (Divulgação / Brasiliense
Brigando pela artilharia do Brasil atuando no Brasiliense, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, comemorou o ótimo momento que vem passando no clube candango. Segundo o jogador, seu desejo é continuar crescendo de produção no Jacaré.
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- Esse momento que tenho vivido é muito especial. Só tenho a agradecer ao Brasiliense pela confiança e ao torcedor do clube pelo carinho. Isso tem me ajudado muito fora de campo também. Espero continuar marcando para construir uma história no clube - disse o jogador.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILIENSEAinda de acordo com o atleta, a equipe tem tudo para crescer de produção em 2021.
- Sem dúvida, vamos continuar trabalhando firmes para conquistarmos títulos e para chegarmos aos nossos objetivos na temporada. O grupo está muito motivado - concluiu.

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