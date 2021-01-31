Brigando por artilharia atuando no Vizela, Cassiano destaca crescimento no futebol português

Destaque do Vizela neste ano, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo nas próximas rodadas da segunda liga portuguesa. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar a posição da equipe na tabela da disputa.- Nós estamos em um ritmo bom, forte e evoluindo a cada rodada. Temos que manter essa intensidade agora até o fim do campeonato para levarmos o clube para a elite do futebol português - afirmou.
Cassiano ainda destacou a evolução que teve no futebol português.
- Desde a última época, quando cheguei ao futebol português, tive uma evolução grande. Agora é manter esse ritmo para ajudar o Vizela nesta sequência da temporada. Estou muito motivado para isso.