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futebol

Brigando por artilharia atuando no Vizela, Cassiano destaca crescimento no futebol português

Atacante vive bom momento em Portugal
...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 10:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 10:05
Crédito: Cassiano passa por um bom momento no Vizela (Divulgação / Vizela
Destaque do Vizela neste ano, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo nas próximas rodadas da segunda liga portuguesa. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar a posição da equipe na tabela da disputa.- Nós estamos em um ritmo bom, forte e evoluindo a cada rodada. Temos que manter essa intensidade agora até o fim do campeonato para levarmos o clube para a elite do futebol português - afirmou.
Cassiano ainda destacou a evolução que teve no futebol português.
- Desde a última época, quando cheguei ao futebol português, tive uma evolução grande. Agora é manter esse ritmo para ajudar o Vizela nesta sequência da temporada. Estou muito motivado para isso.

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