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futebol

Brigando pelo acesso, Guilherme Romão comenta Série B do CRB e quer terminar 2021 em alta

Lateral-esquerdo destacou que o clube brigará até o final para permanecer no G-4...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 16:59
Crédito: Divulgação / CRB
Titular do CRB e em alta no clube alagoano, o lateral-esquerdo Guilherme Romão pediu intensidade máxima do elenco na sequência da Série B do Brasileiro. Segundo ele, a equipe vai com tudo para crescer nesta temporada.O grupo tem trabalhado muito no dia a dia para melhorar o rendimento em campo e para crescer de produção na Série B. Nossa ideia é fazer uma grande reta final de competição, com vitórias e boas atuações - disse o lateral.
Segundo o defensor, sua fase tem sido muito especial no clube alagoano.- Estou motivado e crescendo muito no dia a dia. Tenho me dedicado muito para evoluir. Quero terminar o ano atuando em alto nível no clube.

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