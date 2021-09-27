Brigando pelo acesso, Guilherme Romão comenta Série B do CRB e quer terminar 2021 em alta

Titular do CRB e em alta no clube alagoano, o lateral-esquerdo Guilherme Romão pediu intensidade máxima do elenco na sequência da Série B do Brasileiro. Segundo ele, a equipe vai com tudo para crescer nesta temporada.O grupo tem trabalhado muito no dia a dia para melhorar o rendimento em campo e para crescer de produção na Série B. Nossa ideia é fazer uma grande reta final de competição, com vitórias e boas atuações - disse o lateral.