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Brigando pela liderança no Chipre, Danilo destaca desejo do AEL Limassol em ser campeão nacional

Meio-campista brasileiro é o principal nome do clube e
quer buscar o título da primeira divisão do país
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 11:38

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 11:38

Crédito: Divulgação
O meia brasileiro Danilo, naturalizado belga, hoje vestindo a camisa do AEL Limassol, falou sobre o ótimo início de temporada no Chipre. Com a equipe brigando pela liderança da primeira divisão, o jogador destacou o desejo de todos em continuar firme entre os primeiros colocados da disputa até o fim.
- Nosso início de temporada tem sido muito forte e isso é importante. Agora temos que manter a intensidade para buscarmos a briga pelo título local. Nosso grupo tem totais condições disso nos próximos meses. Vamos nos empenhar ao máximo para levantarmos esse troféu ao fim da temporada -disse. Segundo Danilo, seu momento no clube tem sido muito bom..
- Tenho trabalhado muito para fazer a minha história aqui. Vou me dedicar ao máximo para continuar fazendo grandes jogos nos próximos meses.

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