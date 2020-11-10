Brigando pela liderança no Chipre, Danilo destaca desejo do AEL Limassol em ser campeão nacional

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O meia brasileiro Danilo, naturalizado belga, hoje vestindo a camisa do AEL Limassol, falou sobre o ótimo início de temporada no Chipre. Com a equipe brigando pela liderança da primeira divisão, o jogador destacou o desejo de todos em continuar firme entre os primeiros colocados da disputa até o fim.

- Nosso início de temporada tem sido muito forte e isso é importante. Agora temos que manter a intensidade para buscarmos a briga pelo título local. Nosso grupo tem totais condições disso nos próximos meses. Vamos nos empenhar ao máximo para levantarmos esse troféu ao fim da temporada -disse. Segundo Danilo, seu momento no clube tem sido muito bom..