Brigando pela liderança, Lucas Sasha comemora boa fase na Grécia

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Com mais de 50 partidas com a camisa do Aris, da Grécia, e há alguns anos no futebol europeu, o meia Lucas Sasha comemorou o bom momento que vive no Velho Continente. Feliz com a fase positiva, o jogador falou sobre esse crescimento que teve desde que chegou ao clube grego na última temporada.

- Esses dois anos aqui na Grécia têm sido muito positivos para mim. Tenho mais de 50 jogos no clube e venho melhorando meus números a cada temporada. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero continuar crescendo com todos para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nos próximos meses - disse.

Segundo Sasha, que tem passagem pelo Corinthians, o Aris, que está em terceiro no campeonato, tem tudo para manter esse desempenho até o fim.