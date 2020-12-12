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futebol

Brigando pela liderança, Lucas Sasha comemora boa fase na Grécia

Brasileiro atua no Aris e está brigando pelo título nacional...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 13:58

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 13:58

Crédito: Divulgação
Com mais de 50 partidas com a camisa do Aris, da Grécia, e há alguns anos no futebol europeu, o meia Lucas Sasha comemorou o bom momento que vive no Velho Continente. Feliz com a fase positiva, o jogador falou sobre esse crescimento que teve desde que chegou ao clube grego na última temporada.
- Esses dois anos aqui na Grécia têm sido muito positivos para mim. Tenho mais de 50 jogos no clube e venho melhorando meus números a cada temporada. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero continuar crescendo com todos para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nos próximos meses - disse.
Segundo Sasha, que tem passagem pelo Corinthians, o Aris, que está em terceiro no campeonato, tem tudo para manter esse desempenho até o fim.
- Estamos fazendo um grande campeonato, com os pés no chão e muita regularidade. Acreditamos muito no trabalho que tem sido realizado. Temos tudo para fazer uma boa sequência nos próximos meses para alcançarmos nossas metas na temporada.

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