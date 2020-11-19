Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Briga lá embaixo: Guarani e Botafogo-SP fazem jogo da busca pelo alívio na Série B
futebol

Briga lá embaixo: Guarani e Botafogo-SP fazem jogo da busca pelo alívio na Série B

Distância do Pantera para sair do Z4 já acumula seis pontos enquanto Bugre tenta se manter mais distante da perigosa região na tabela de classificação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 20:09

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 20:09

Crédito: Divulgação/Guarani
No encontro de duas equipes que nutrem rivalidade por estarem em cidades próximas no interior de São Paulo, Guarani e Botafogo-SP jogam na próxima sexta-feira (20) pela Série B pensando somente em vencer para obter algum alívio na briga para sair das últimas posições.
Dentro dessa missão, o Bota é quem, notoriamente, tem a situação mais delicada não apenas pela sequência recente de duas derrotas, mas também por estar em 19° lugar com 18 pontos conquistados e já acumular seis unidades de desvantagem para o Vitória, primeiro time nesse momento fora do Z4.
O Bugre, em 14° lugar, conta ao menos com certo "respiro" por ter cinco pontos a mais do que o 17° colocado Náutico e também vir pontuando nas últimas duas rodadas. Todavia, sabe que qualquer tropeço pode tornar a distância nesse momento confortável em algo preocupante.
O técnico Felipe Conceição tem apenas uma peça a qual ele sabe não poder utilizar no próximo confronto, o meio-campista Lucas Abreu, que foi diagnosticado nessa semana com Covid-19. No mais, as notícias são positivas pelo fato de ganhar cinco opções que voltam de lesão (Romércio e Waguininho) além dos recuperados do novo coronavírus Arthur Rezende e Rafael Costa e Junior Todinho, que cumpriu, diante do Cruzeiro suspensão pelo terceiro amarelo.
Para a equipe de Ribeirão Preto, Claudinei Oliveira tem uma lista mais extensa de ausências onde constam Val (suspenso), os machucados Bolt e Ferreira além de Judivan que, nessa semana, se tornou mais uma atleta que testou positivo para o novo coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados