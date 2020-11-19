Briga lá embaixo: Guarani e Botafogo-SP fazem jogo da busca pelo alívio na Série B

Crédito: Divulgação/Guarani

No encontro de duas equipes que nutrem rivalidade por estarem em cidades próximas no interior de São Paulo, Guarani e Botafogo-SP jogam na próxima sexta-feira (20) pela Série B pensando somente em vencer para obter algum alívio na briga para sair das últimas posições.

Dentro dessa missão, o Bota é quem, notoriamente, tem a situação mais delicada não apenas pela sequência recente de duas derrotas, mas também por estar em 19° lugar com 18 pontos conquistados e já acumular seis unidades de desvantagem para o Vitória, primeiro time nesse momento fora do Z4.

O Bugre, em 14° lugar, conta ao menos com certo "respiro" por ter cinco pontos a mais do que o 17° colocado Náutico e também vir pontuando nas últimas duas rodadas. Todavia, sabe que qualquer tropeço pode tornar a distância nesse momento confortável em algo preocupante.

O técnico Felipe Conceição tem apenas uma peça a qual ele sabe não poder utilizar no próximo confronto, o meio-campista Lucas Abreu, que foi diagnosticado nessa semana com Covid-19. No mais, as notícias são positivas pelo fato de ganhar cinco opções que voltam de lesão (Romércio e Waguininho) além dos recuperados do novo coronavírus Arthur Rezende e Rafael Costa e Junior Todinho, que cumpriu, diante do Cruzeiro suspensão pelo terceiro amarelo.