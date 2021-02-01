Briga entre Ibra e Lukaku é alvo de investigação federal na Itália

Uma investigação para avaliar o confronto entre Ibrahimovic e Lukaku em jogo válido pela Copa da Itália foi aberta pelo promotor federal Giuseppe Chinè. As imagens da briga no clássico entre Milan e Inter de Milão serão revistas e o árbitro da partida, Paolo Valeri, será chamado para contar a sua versão dos fatos.Nas próximas horas, o juiz será ouvido pelo Ministério Público para esclarecer se os cartões amarelos dados aos jogadores foram dados após ouvir ou não as ofensas proferidas pelo sueco e pelo belga. Caso Valeri confirme ter escutado as palavras ditas pelos dois atacantes, o caso poderia ser arquivado.