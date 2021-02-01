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Briga entre Ibra e Lukaku é alvo de investigação federal na Itália

Árbitro da partida, Paolo Valeri, será ouvido pelo Ministério Público nas próximas horas por conta dos insulstos proferidos pelos dois atletas no clássico pela Copa da Itália...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 10:36

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 10:36

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Uma investigação para avaliar o confronto entre Ibrahimovic e Lukaku em jogo válido pela Copa da Itália foi aberta pelo promotor federal Giuseppe Chinè. As imagens da briga no clássico entre Milan e Inter de Milão serão revistas e o árbitro da partida, Paolo Valeri, será chamado para contar a sua versão dos fatos.Nas próximas horas, o juiz será ouvido pelo Ministério Público para esclarecer se os cartões amarelos dados aos jogadores foram dados após ouvir ou não as ofensas proferidas pelo sueco e pelo belga. Caso Valeri confirme ter escutado as palavras ditas pelos dois atacantes, o caso poderia ser arquivado.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Segundo as imagens, Ibrahimovic teria começado a provocação e pegou como gancho uma história de que a mãe de Lukaku teria realizado vudu e previsto que o belga sairia do Everton para o Chelsea, quando ainda atuava na Premier League. Lukaku respondeu com insultos ao sueco e sua esposa, além de ameaçá-lo com um tiro na cabeça.

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