Brian Montenegro deixa o Independiente del Valle e fecha com o Atlético-GO

Crédito: Jogador estava no Independiente del Valle (Divulgação/Atlético-GO

Negociação que era tratada como encaminhada há alguns dias, a contratação do atacante Brian Montenegro por parte do Independiente del Valle foi confirmada nesta terça-feira (3) pelo Atlético-GO através de postagem oficial do clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta estava no Independiente del Valle e teve como uma espécie de "trunfo" para facilitar a negociação o fato de que a própria equipe equatoriana não enxergava muito espaço para o setor ofensivo em relação a Montenegro.

Mesmo levando em consideração números interessantes da ordem de 10 gols em 26 partidas com a camisa do campeão da Copa Sul-Americana em 2019, o atleta viu o Del Valle se movimentar no mercado para acertar a chegada de dois concorrentes diretos para sua posição, casos de José Angulo e Jhonatan Bauman.

Assim, o panorama atual para Brian Montenegro soa como muito mais favorável no plantel de Eduardo Barroca dada a necessidade que o Dragão tem de outro nome para fazer o papel de referência como centroavante.