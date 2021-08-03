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futebol

Brian Montenegro deixa o Independiente del Valle e fecha com o Atlético-GO

Diante da alta concorrência existente no plantel do clube equatoriano, saída do Del Valle acabou facilitada em busca da primeira experiência no Brasil...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 17:29
Crédito: Jogador estava no Independiente del Valle (Divulgação/Atlético-GO
Negociação que era tratada como encaminhada há alguns dias, a contratação do atacante Brian Montenegro por parte do Independiente del Valle foi confirmada nesta terça-feira (3) pelo Atlético-GO através de postagem oficial do clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta estava no Independiente del Valle e teve como uma espécie de "trunfo" para facilitar a negociação o fato de que a própria equipe equatoriana não enxergava muito espaço para o setor ofensivo em relação a Montenegro.
Mesmo levando em consideração números interessantes da ordem de 10 gols em 26 partidas com a camisa do campeão da Copa Sul-Americana em 2019, o atleta viu o Del Valle se movimentar no mercado para acertar a chegada de dois concorrentes diretos para sua posição, casos de José Angulo e Jhonatan Bauman.
Assim, o panorama atual para Brian Montenegro soa como muito mais favorável no plantel de Eduardo Barroca dada a necessidade que o Dragão tem de outro nome para fazer o papel de referência como centroavante.
Seja pensando em mais opções como também para fazer uma "sombra" mais constante do que Lucão ao habitual titular da posição, Zé Roberto, que viveu recentemente um jejum de dez partidas sem balançar as redes.

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