futebol

Brest x PSG: onde assistir e prováveis escalações

Equipe comandada por Mauricio Pochettino jogará a segunda rodada da Copa da França fora de casa, neste sábado, às 17h10 (de Brasília)...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 13:49

Crédito: ALAIN JOCARD / AFP
Ainda desfalcado, o Paris Saint-Germain volta a campo neste sábado. O adversário da vez será o Brest, que joga em casa, pela segunda rodada da Copa da França. Neymar segue de fora.
- Acho a Copa da França uma competição importante, que todas as equipes jogam. O objetivo é ser o melhor. É especial porque é um formato especial de nocaute. Todo mundo aprecia isso. Devemos respeitar a Copa da França. Estamos, portanto, focados neste difícil jogo de sábado contra o Brest. Essa equipe vai complicar nossa tarefa, por isso estamos totalmente focados neste encontro - disse Pochettino.O comandante do Paris Saint-Germain também confirmou que Neymar Júnior segue de fora e, se tudo der certo, deve estar em campo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões.
FICHA TÉCNICABrest x PSGData e horário: 06/03/2021, às 17h10 (de Brasília)Local: Stade Francis-Le Blé (Brest, FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBrest (Treinador: Olivier Dall'Oglio)Cibois; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Belkebla, Lasne, Faivre; Le Douaron, Charbonnier
Desfalques: Nenhum
PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Rico; Kehrer, Marquinhos, Diallo, Bakker; Paredes, Herrera; Sarabia, Rafinha, Draxler; Icardi
Desfalques: Juan Bernat, Neymar, Kimpembe, Danilo Pereira, Leandro Paredes (lesionados); Rafinha (Covid-19)

