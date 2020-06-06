Brescia quer rescindir contrato de Balotelli após polêmicas

Crédito: Balotelli só fez cinco gols em 19 partidas com a camisa do Brescia (AFP

O fim da curta passagem de Mario Balotelli no Brescia será marcado por polêmicas, tal como é sua trajetória no futebol. De acordo com o “La Gazzetta dello Sport”, o atleta irá rescindir contrato com a equipe menos de um ano após sua contratação. Nas últimas semanas, o atacante não compareceu em diversas sessões de treinamentos e o clube está em contato com advogados para preparar uma demissão por justa causa.

Em entrevista ao jornal “Corriere dello Sport”, o presidente do Brescia, Massimo Cellino, disse que se decepcionou com o centroavante.

- Pensava que aqui, perto de sua mãe, na sua cidade, com vontade de voltar para a seleção, tudo poderia funcionar. Mas não havia nada para fazer. Perdi uma aposta e muito mal.