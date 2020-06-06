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futebol

Brescia quer rescindir contrato de Balotelli após polêmicas

Atacante italiano faltou sessões de treinamentos e não notificou clube pelas ausências. Presidente admite que contratação do jogador foi uma aposta decepcionante...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 13:45

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 13:45

Crédito: Balotelli só fez cinco gols em 19 partidas com a camisa do Brescia (AFP
O fim da curta passagem de Mario Balotelli no Brescia será marcado por polêmicas, tal como é sua trajetória no futebol. De acordo com o “La Gazzetta dello Sport”, o atleta irá rescindir contrato com a equipe menos de um ano após sua contratação. Nas últimas semanas, o atacante não compareceu em diversas sessões de treinamentos e o clube está em contato com advogados para preparar uma demissão por justa causa.
Em entrevista ao jornal “Corriere dello Sport”, o presidente do Brescia, Massimo Cellino, disse que se decepcionou com o centroavante.
- Pensava que aqui, perto de sua mãe, na sua cidade, com vontade de voltar para a seleção, tudo poderia funcionar. Mas não havia nada para fazer. Perdi uma aposta e muito mal.
Apesar de faltar os treinamentos, Balotelli dizia em suas redes sociais que estava doente, mas o Brescia afirma que nunca recebeu uma notificação do jogador. Em 19 partidas realizadas no Campeonato Italiano, o atleta só marcou cinco gols e sua equipe é lanterna na competição.E MAIS:Barça volta a treinar no Camp Nou, mas Messi faz trabalho individualSneijder afirma que poderia ter sido como Messi ou Cristiano RonaldoPortal revela proposta que Real Madrid deve fazer por CamavingaLautaro Martínez faz acordo com técnico Antonio Conte, diz jornal E MAIS:

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