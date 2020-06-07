Brescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro Tonali

Considerado pela imprensa internacional como o "novo Pirlo", o meia Sandro Tonali tem chamado atenção de vários clubes da Europa. Neste sentido, de acordo com o jornal 'Gazetta dello Sport', Massimo Cellino, presidente do Brescia, estabeleceu o valor inicial de sua joia italiana: algo em torno de 50 milhões de euros.
Com isso, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Juventus e Barcelona tentam um acordo pelo jogador e são os principais interessados em contar com o atleta na próxima temporada 2020/21. Na última semana, em entrevista concedida ao Corriere dello Sport, Massimo Cellino afirmou que o destino do meia não será a França.
- Ele não quer ir para a França. Juventus e Inter são os destinos preferidos. De Laurentiis (presidente do Napoli) me ofereceu 40 milhões de euros (R$ 241 milhões), a Fiorentina está pronta para fazer ofertas, mas seu destino está bem selado - apontou.
A joia é uma das maiores promessas do futebol italiano e aos 20 anos pode se transferir para um gigante europeu. Nesta temporada, foram 24 jogos com um gol marcado e cinco assistências oferecidas aos companheiros. Sandro Tonali estreou pela equipe profissional do Brescia em 2017, quando tinha 17 anos. Desde então, o meia foi se destacou e chegou a defender a Seleção Italiana em 2019.E MAIS:Rakitic está confiante em permanência no BarcelonaJuventus pode ir atrás de Aouar para repor possível saída de PjanicManchester United tenta contratação de Donny van de Beek, do AjaxTal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos paisEles vestiram a camisa de Barcelona ou Real Madrid e talvez você nem lembre E MAIS: