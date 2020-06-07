Brescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro Tonali

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Considerado pela imprensa internacional como o "novo Pirlo", o meia Sandro Tonali tem chamado atenção de vários clubes da Europa. Neste sentido, de acordo com o jornal 'Gazetta dello Sport', Massimo Cellino, presidente do Brescia, estabeleceu o valor inicial de sua joia italiana: algo em torno de 50 milhões de euros.

Com isso, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Juventus e Barcelona tentam um acordo pelo jogador e são os principais interessados em contar com o atleta na próxima temporada 2020/21. Na última semana, em entrevista concedida ao Corriere dello Sport, Massimo Cellino afirmou que o destino do meia não será a França.

- Ele não quer ir para a França. Juventus e Inter são os destinos preferidos. De Laurentiis (presidente do Napoli) me ofereceu 40 milhões de euros (R$ 241 milhões), a Fiorentina está pronta para fazer ofertas, mas seu destino está bem selado - apontou.