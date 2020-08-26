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Brescia e Inter de Milão se aproximam de acordo por Tonali

Jogador de 20 anos, chamado de 'novo Pirlo', foi um dos poucos destaques do Brescia na temporada. Meio-campista já soma convocações para a seleção italiana...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 16:04

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 16:04
Crédito: Divulgação / Brescia
Um dos poucos destaques do rebaixado Brescia, o meio-campista Sandro Tonali pode estar perto de trocar de casa no País da Bota. De acordo com informações da "Gazzetta dello Sport", a Inter de Milão se aproximou de um acordo para contratar o jogador de 20 anos.O portal avança também que o negócio deve ser sacramentado por 35 milhões de euros (R$ 230 milhões), mas que o pagamento por parte da Nerazzurri não será feito à vista para aliviar os cofres do cliube.
Chamado de 'novo Pirlo', Tonali chama a atenção desde muito novo e, apesar da pouca idade, já tem convocações para a seleção principal italiana. Em novembro passado, o atleta foi titular nas duas partidas da equipe de Roberto Mancini pelas eliminatórias para a Eurocopa.
Na última temporada, Tonali disputou 36 partidas pelo Brescia, marcou um gol e deu sete assistências.

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