Brescia e Inter de Milão se aproximam de acordo por Tonali

Um dos poucos destaques do rebaixado Brescia, o meio-campista Sandro Tonali pode estar perto de trocar de casa no País da Bota. De acordo com informações da "Gazzetta dello Sport", a Inter de Milão se aproximou de um acordo para contratar o jogador de 20 anos.O portal avança também que o negócio deve ser sacramentado por 35 milhões de euros (R$ 230 milhões), mas que o pagamento por parte da Nerazzurri não será feito à vista para aliviar os cofres do cliube.