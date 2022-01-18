Brentford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Manchester United viaja para encarar o Brentford nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), em jogo adiado da 17ª rodada da Premier League. Os Red Devils chegam no duelo após dois tropeços, mas irá contar com Cristiano Ronaldo para buscar os três pontos.REGULARIDADE NOS 90 MINUTOS- Em Brentford, temos que mostrar uma performance similar ao jogo contra o Aston Villa, mas não somente por 70 minutos, e sim por 90, 95, 97, 98 minutos. Eles têm bons resultados em casa e não será um jogo fácil, ninguém espera isso - disse Ralf Rangnick, técnico do Manchester United.
> Veja a tabela da Premier League
MÁ FASEApós um início da Premier League interessante, o Brentford caiu de rendimento e sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Com isso, o clube ocupa apenas a 14ª colocação no Campeonato Inglês, mas tem uma vantagem de 10 pontos para o primeiro time da zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Brentford x Manchester United
Data e horário: 19/1/2022, às 17h (de Brasília)Local: Brentford Community Stadium, em Brentford (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)Fernandez; Ajer, Jansson e Pinnock; Rasmussen, Janelt, Norgaard, Jensen e Canos; Toney e Mbeumo
Desfalques: Julian Jeanvier, David Raya, Charlie Goode e Josh Dasilva (machucados). Frank Onyeka (Copa Africana de Nações)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Shaw; Fred e McTominay; Elanga, Bruno Fernandes e Greenwood; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Aaron Wan-Bissaka (machucado). Eric Bailly (Copa Africana de Nações)