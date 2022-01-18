  • Brentford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Brentford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

LanceNet

LanceNet

18 jan 2022 às 12:15

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:15

O Manchester United viaja para encarar o Brentford nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), em jogo adiado da 17ª rodada da Premier League. Os Red Devils chegam no duelo após dois tropeços, mas irá contar com Cristiano Ronaldo para buscar os três pontos.REGULARIDADE NOS 90 MINUTOS- Em Brentford, temos que mostrar uma performance similar ao jogo contra o Aston Villa, mas não somente por 70 minutos, e sim por 90, 95, 97, 98 minutos. Eles têm bons resultados em casa e não será um jogo fácil, ninguém espera isso - disse Ralf Rangnick, técnico do Manchester United.
> Veja a tabela da Premier League
MÁ FASE​Após um início da Premier League interessante, o Brentford caiu de rendimento e sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Com isso, o clube ocupa apenas a 14ª colocação no Campeonato Inglês, mas tem uma vantagem de 10 pontos para o primeiro time da zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Brentford x Manchester United
Data e horário: 19/1/2022, às 17h (de Brasília)Local: Brentford Community Stadium, em Brentford (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)Fernandez; Ajer, Jansson e Pinnock; Rasmussen, Janelt, Norgaard, Jensen e Canos; Toney e Mbeumo
Desfalques: Julian Jeanvier, David Raya, Charlie Goode e Josh Dasilva (machucados). Frank Onyeka (Copa Africana de Nações)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Shaw; Fred e McTominay; Elanga, Bruno Fernandes e Greenwood; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Aaron Wan-Bissaka (machucado). Eric Bailly (Copa Africana de Nações)
Recomendado para você

Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 
Imagem de destaque
Jordana é a nova líder do BBB 26: 5 momentos marcantes da sister na casa
Imagem de destaque
7 receitas de shakes veganos ricos em proteínas

